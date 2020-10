Vier leerkrachten met corona: basisschool in Putten dicht

Een van de twee locaties van de Gabriëlschool in Putten is deze week dicht. Vier leerkrachten zijn besmet met corona en de directeur moet zich laten testen vanwege verkoudheidsklachten.

‘Het is helaas niet langer mogelijk om goed onderwijs op een veilige manier te kunnen geven‘, staat in een brief aan de ouders.

Het gaat om de locatie Bijstergoed van de katholieke basisschool, met 170 leerlingen en 8 groepen. Afgelopen week bleken meerdere docenten besmet te zijn en gisteren werd bekend dat een vierde docent besmet is. In overleg met het bestuur is daarom de locatie gesloten, zegt directeur Sander van Zomeren. Hij laat zichzelf ook testen in verband met lichte verkoudheidsklachten en hoopt vandaag de uitslag te krijgen.

Veiligheid

De afgelopen dagen werkte de school al aan een noodplan om ondanks de zieke docenten toch het onderwijs in stand te houden. ,,We wilden met zes in plaats van acht groepen werken en elke dag afwisselend een groep thuis houden. Maar toen zondagavond om 20.00 uur de vierde leerkracht een positieve testuitslag kreeg bleek ook dat niet meer haalbaar. Voor ieders veiligheid is het nu het beste om de school te sluiten." Of de leerkrachten elkaar besmet hebben is niet duidelijk.

Herfstvakantie

De leerlingen krijgen via school materiaal voor thuisonderwijs. Voor ouders die een vitaal beroep hebben en geen opvang kunnen regelen, is er opvang op school. Daarvan maken enkele leerlingen gebruik. Na deze week is er een week herfstvakantie. Of de leerlingen na de vakantie weer terecht kunnen, hoopt de directie snel te kunnen melden.

