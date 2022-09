Voetganger gewond na aanrijding in nachtelijk Putten

Tegeltaxi Ermelo haalde al ruim 31.000 kilo tegels op in Ermelo (en daar kan nog meer bij)

De Tegeltaxi Ermelo heeft in drie dagen ruim 31.000 kilo tegels opgehaald. Dat kan nog meer worden, want ook op 3 en 31 oktober gaat de ‘taxi’ nog langs bij mensen die de tegels en andere bestrating in hun tuin willen vervangen door groen.

23 september