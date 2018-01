Voetgangers krijgen eigen oversteek met slagbomen over spoorbaan Putten

Voetgangers kunnen in de toekomst veilig de spoorbaan op de Stationsstraat in Putten oversteken. Er komt een afzonderlijke voetgangersoversteek met eigen automatische slagbomen.

De oversteek was al opgenomen in het project Herinrichting Stationsomgeving, maar heeft op zich laten wachten omdat hierover met meerdere partijen gesprekken moesten worden gevoerd. Zo is het plan opgenomen in het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO), waardoor vijftig procent van de kosten door het Rijk worden betaald. De totale kosten worden geraamd op 969.000 euro.

De provincie Gelderland zat in eerste instantie ook om de tafel, omdat de gemeente Putten hoopte daar wat geld los te kunnen peuteren. Dat heeft niets opgeleverd, want de provincie wil niet bijdragen omdat er al een financiële injectie was gegeven aan de herinrichting die in 2015 is gestart en halverwege vorig jaar grotendeels klaar was.

Verlenging

Door de afzonderlijke voetgangersoversteek is er minder ruimte om treintoestellen te laten stoppen. Gesprekspartner ProRail heeft daarom ingebracht dat de perrons verlengd moeten worden. De gemeente heeft dringend gevraagd dit achterwege te laten omdat de treinen die verlengde perrons nodig hebben niet op het traject rijden. ProRail wil en kan hier niet van afwijken omdat de organisatie verplicht is minimale perronlengtes aan de vervoerders aan te bieden. Hier kan alleen van worden afgeweken als de vervoerders hier ook mee instemmen en dat doen ze niet. Daarom worden de perrons in Putten met 3,6 meter verlengd.

Voor de stationsomgeving zijn naast de geplande werkzaamheden ook nog extra maatregelen genomen. Zo is er een derde parkeerplaats aangelegd bij de Nijverheidsweg. Met name op dinsdag en donderdag bleken er onvoldoende parkeerplaatsen te zijn op de andere twee terreinen. Om te voorkomen dat mensen hun auto op onveilige plekken langs de Cleenhorsterweg en de Zuiderzeestraatweg parkeren is voor de extra parkeerplaats gekozen.

Ook een centraal gemeentelijke informatiepunt voor reizigers die Putten aandoen bleek een gemis na de herinrichting van de stationsomgeving. Met medewerking van NS Vastgoed is deze op hun grond geplaatst in de kleuren van Putten.