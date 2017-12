Voorlopig geen 150 Poolse arbeidsmigranten in Putten

Fides Uitzendgroep uit Doetinchem is gespecialiseerd in arbeiders uit Polen en wil op industriegebied Hoge Eng twee huizen bouwen voor tijdelijke medewerkers van kippenslachter Storteboom. Er ontstond protest tegen de plannen onder buurtbewoners en bedrijven in de omgeving. Het college van B en W van Putten was aanvankelijk positief over de plannen, maar wil nu toch eerst 'een brede maatschappelijke discussie over het economisch belang van arbeidsmigranten voor de Puttense bedrijven'.