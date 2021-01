Voormalig dorpshuis De Koepel in Garderen brandt af

Iets voor 02.00 uur kreeg de brandweer melding van vuur in het grotendeels leegstaande pand aan de Putterweg. even later was het vuur tot in de wijde omtrek te zien. In het pand was een sportzaal gevestigd. Als dorpshuis is het pand al lang niet meer in gebruik, omdat het nieuwe dorpshuis De Wardborg aan de Koningsweg begin dit jaar in gebruik is genomen.