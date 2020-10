Vrijspraak voor detective uit Putten die GPS-tracker onder auto dominee plaatste

Geen aftappen

In haar vonnis stelt de rechtbank dat de GPS-tracker slechts de locatie van de auto vastlegt. Het aftappen, afluisteren of opnemen van telecommunicatie of andere gegevens of de verwerking ervan was niet mogelijk. Daarnaast was alle apparatuur eigendom van het recherchebureau. Conclusie: de gegevens die op de laptop of telefoon van P. zijn te zien, zijn de gegevens die door de GPS-tracker zelf worden gegeven, zodat er geen sprake van aftappen is geweest.