Vrouw met rollator aangereden in Ermelo: trauma-arts met slachtoffer mee naar ziekenhuis

Roger van Boxtel onthult in Harderwijk grootste schilderij van Marius van Dokkum: Beste Reizigers

Vier jaar heeft kunstenaar Marius van Dokkum gewerkt aan het schilderij Beste Reizigers. Het grootste schilderij dat hij ooit heeft gemaakt. Op zijn 65ste verjaardag, vrijdag 18 november, is het schilderij in zijn museum in Harderwijk onthuld door Roger van Boxtel, voormalig president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen.

21 november