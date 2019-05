VVD-lijsttrekker voor Europa in Putten

Migratie

Malik Azmani is nu nog Tweede Kamerlid voor de VVD en is nu lijsttrekker voor de verkiezingen van het Europees Parlement, die op 23 mei plaatsvinden. Jaren geleden kwam hij met het voorstel om asielzoekers uit Afrika op te vangen in hun eigen regio. Dat is inmiddels Europees beleid geworden. Ook nu is migratie een belangrijk thema in zijn missie, meldt de VVD in een persbericht.