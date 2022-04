VVD Putten stormt het college in met wethouder De Bruin, 'Putten is van ons allemaal’

updateVanuit het niets stapt de VVD in Putten het college in. Beoogd wethouder Albert de Bruin is positief gestemd over de inzet van Wij Putten om samen met SGP en VVD het college te vormen. ,,Er is blijkbaar behoefte aan een frisse wind.’’ Gemeentebelang ziet andere mogelijkheden.