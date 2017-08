Waterschap constateert tiental overtredingen in Putten

Tijdens controles op bedrijventerrein Keizerswoert in Putten constateerde Waterschap Vallei en Veluwe een tiental overtredingen. Ook bleken er bedrijven gevestigd die geen of onvoldoende zuiveringsheffing – één van de belastingen die het waterschap int - betaalden. De (verhoogde) aanslagen zuiveringsheffing die hieruit volgen, lopen in de tienduizenden euro’s. Bij een drietal bedrijven wordt nog verder onderzoek gedaan.

Het waterschap controleert tijdens dit soort inspectierondes of bedrijven hun voorzieningen (zoals vetvangers) op orde hebben, die moeten voorkomen dat grote hoeveelheden vet in het riool verdwijnen. Ook wordt bekeken of de bedrijven op de juiste manier worden aangeslagen voor de zuiveringsheffing. Bedrijven betalen waterschapsbelasting naar gelang de hoeveelheid afvalwater dat zij lozen op het riool én de mate van vervuiling van het afvalwater.

Camera inspecties helpen

,,Keizerswoert in Putten is een industrieterrein waarvan we al een tijd vermoedden dat er zaken niet in orde zijn, maar waar we eerder nooit echt de vinger achter konden krijgen,” vertelt Martin van Emst, projectleider bij het waterschap. “Nieuwe technieken, zoals camera’s om het riool te inspecteren, helpen ons daar nu bij. Ook werken we nauw samen met de gemeente Putten, GBLT (de dienst die de waterschapsbelastingen heft en int) en de ODNV (omgevingsdienst Noord Veluwe).”