Weer raak op beruchte oversteekplaats Putten: vrouw gewond na aanrijding

Wietze uit Putten wenst in elke portemon­nee een pasje dat een teek er ‘snel en effectief’ uit wipt

21 april Deze dagen is het de Week van de Teek. Meer dan een miljoen keer per jaar bijten deze parasitaire spinnetjes mensen in Nederland. Een gevaar, want in een kwart van de gevallen is de teek besmet en brengt hij de ziekte van Lyme over. Wietse Landman van Tekenkaart Nederland uit Putten adviseert daarom iedereen een tekenkaart in de portemonnee mee te nemen. Een pasje waarmee het beestje snel en effectief verwijderd kan worden.