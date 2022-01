Welzijnsorganisaties in Putten bundelen krachten in Breed Welzijn Putten

Puttenaren blijken hardleers bij fietsover­steek; gemeente bestelt zwerfkeien om auto’s te weren

Levensgevaarlijk, vinden omwonenden van de Stenenkamerseweg nabij de aansluiting op de Henslare in Putten het. Dat de gemeente de lelijke betonnen blokken en rioolbuis heeft weggehaald is mooi, maar nu er niets voor in de plaats is gekomen rijden auto’s - via de berm - zo de fietsroute op. ,,Er gaat een keer wat gebeuren.’’

12 januari