Wij Putten op de bres tegen laagvliegers: ‘We gaan nog meer bewijs verzamelen’

Video Een droom aan duigen, SDC Putten maakt voetbal­team van azc Hardenberg genadeloos in: 13-1

13 augustus Ze kwamen vol vertrouwen in hun eigen kunnen, in een grote touringcar vanuit Hardenberg naar Putten, maar de voetballende asielzoekers van het azc in Hardenberg waren niet opgewassen tegen de tactieken en wedstrijdmentaliteit van hoofdklasser SDC Putten. ,,Ik heb veel respect voor dit team", aldus coach Ai Moussa achteraf. ,,En we hebben veel geleerd.”