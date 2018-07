Wijk Rimpeler in Putten geeft oude geheimen prijs

Het archeologisch onderzoek op de locatie van de nieuw te bouwen wijk Rimpeler in Putten is deze maandag begonnen. Onderzoekers hopen te weten te komen hoe de vroegere inwoners hier hebben geleefd.

Het is nog moeilijk voor te stellen, maar binnen afzienbare tijd hebben de meeste weilanden en percelen aan de Rimpelerweg in Putten normaliter plaats gemaakt voor een nieuwe woonwijk. Nu is er vooral heel veel grond te zien, vanwege de start van een archeologisch onderzoek. ,,Het is een heel mooi project. Je komt meer te weten over de vroegere dorpsvorming van Putten”, aldus projectleider Eric Norde.

Opgraven

Vorig jaar al heeft het Archeologisch bureau RAAP een inventariserend veldonderzoek in Rimpeler uitgevoerd. Toen bleek al dat archeologische resten aanwezig zijn. Na diverse voorbereidingen de afgelopen weken, is deze maandag begonnen met het echte onderzoek. Want om woningbouw mogelijk te maken, is het nodig de vindplaats op te graven en te documenteren.

Zes mensen zijn deze maandagmorgen voorzichtig aan het bekijken wat er in de grond verborgen ligt. ,,We willen vooral te weten komen in wat voor landschap de mensen vroeger leefden. Dan hebben we het over de periode 800 tot 1400 na Christus. We komen kannen en kruiken tegen, maar bijvoorbeeld ook grondsporen en gebouwsporen, zodat we weten wat voor huizen er zijn gebouwd. We halen alles uit de grond en we nemen het mee om verder te bekijken”, aldus Norde.

Scherven

Vrijwilligers van het Puttens Historisch Genootschap en van de Oudheidkundige Vereniging Ermelo assisteren bij het archeologisch onderzoek. Deze morgen is bijvoorbeeld ook Theo Koster actief namens de Oudheidkundige Vereniging. Naast hem ligt een plastic zakje met daarin scherven van een oude pot. ,,Wij helpen vaker mee bij dit soort klussen. Zo’n tien leden hebben zich aangemeld. Ik vind het leuk werk. Het idee dat je iets opgraaft wat een paar eeuwen geleden is gebruikt... Prachtig is dat”, meldt Koster enthousiast.

In het gebied zijn al veel oranje papiertjes te vinden. Het zijn locatie waar mogelijk wat te vinden is. ,,Dat heeft ook met de grondkleur te maken”, aldus Norde. ,,Het gele zand is natuurlijk, maar het grijze of bruine niet. Daar heeft dus iets plaatsgevonden en dat bekijken we.”