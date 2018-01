Windmolens welkom op Hoge Eng Putten

Al sinds 2016 denkt de gemeente Putten na over het toestaan van windmolens op het bedrijvenpark Hoge Eng en het naastgelegen sportpark. Omdat de gemeente voorstander is van het opwekken van meer duurzame energie, moeten er mogelijkheden worden gecreëerd voor het plaatsen van windmolens. Maar waar? Het bedrijventerrein Hoge Eng is wel een geschikte plek voor micro-windmolens, denkt de gemeente. Ze kunnen staan op daken van bedrijven, vijf meter hoog.

Angst voor overlast

Een van de bezwaarmakers is Jan van den Bor, van de Hoge Engweg. Zijn bezwaar richt zich ook op het lawaai. ,,Ze produceren 24 uur per dag geluid, ik ben bang dat we niet meer kunnen slapen als hier allemaal windmolens draaien. Ook de andere bezwaarmakers wijzen daarop, mijn buurman en de bewoners van de Van Geenstraat. Ze zijn allemaal bang voor het geluid. Wat ik ga doen als de gemeente Putten het plan toch doordrukt weet ik nog niet. We moeten nog overleggen met de buren. Eerst maar eens zien wat de vergadering 22 januari brengt.’’