Wolf gespot op de Veluwe

videoDe veelbesproken wolf, die de afgelopen dagen gezien is in Bennekom en Wageningen, is inmiddels gespot bij polder Arkemheen, richting Putten. De wolf werd hier vanochtend door Bram en Jenny Schouten rond 8.00 uur gezien en gefilmd.

Maurice La Haye van Wolven in Nederland weet zeker dat het om dezelfde wolf gaat. ,,Het past helemaal in het plaatje. We hebben zoveel meldingen gekregen van deze wolf, dat we zeker weten dat het hetzelfde dier is.'' La Haye is blij met alle meldingen, foto's en video van de wolf. ,,We hebben afgelopen week zo'n 150 meldingen gehad. Daarom weten ze zeker dat het deze wolf is, hij heeft al een hele afstand afgelegd inmiddels.''

Afstand houden

Na een bezoekje aan Elst, Bennekom en Veenendaal, is wolf vanochtend om 8 uur gespot door Jenny en Bram Schouten. ,,Mijn man zag de wolf toen hij in de auto zat op weg naar werk'', vertelt Jenny Schouten. ,,Hij zag hem in de verte lopen, dan zie je wel dat het echt wat anders is dan een vos.'' Toen Bram Schouten eenmaal zeker wist dat het echt om een wolf ging, belde hij zijn vrouw. ,,Hij zei dat de wolf onze kant op kwam lopen, en dat was ook zo. Hij liep aan de Putten-kant van Arkemheen.'' Het echtpaar filmde vanuit de auto de wolf, die rustig door het landschap liep. ,,De enige plek waar de wolf het water over kon gaan, was de plek waar wij stonden. We hebben bewust afstand gehouden hoor.''

Juist met het 'afstand houden' is Maurice La Haye blij. ,,Je ziet dat de wolf niet wordt opgejaagd, dat is goed. Dat is echt belangrijk: houd afstand en ga niet met snelheid achter de wolf aan. Laat het dier met rust'', zegt hij. Daarnaast benadrukt La Haye dat de wolf ongevaarlijk is en alleen maar een plekje zoekt om te vestigen. ,,Hij zal net zolang doorlopen tot hij een plekje heeft om zich te vestigen. Dat kan op de Noord-Veluwe zijn, maar ook in Duitsland. Geen idee. Ze gaan soms half Europa door, wij zijn maar een klein landje.''

Over 5 jaar

Het is niet uitzonderlijk dat de wolf rondstruint om een plekje te vinden. ,,We denken dat dit een tweejarige wolf is. Op die leeftijd worden wolven door hun ouders verzocht om te vertrekken'', legt de wolvenkenner uit. ,,Over vijf jaar kijken we echt niet meer op van wolven hoor, dan lopen ze gewoon permanent in Nederland rond.''