Wonderlijk ongeluk in Putten: auto maakt halve salto, bestuurder blijft ongedeerd

Kroon op restaura­tie van Putter stoomge­maal: ‘Schoor­steen is nu anderhalve meter hoger’

De schoorsteen van het Putter stoomgemaal aan de Arlersteeg heeft zijn kroon terug. Bij een blikseminslag in de jaren 50 kwam het bovenste deel van de schoorsteen – de kroon geheten - met donderend geweld naar beneden. Op 13 april wordt de schoorsteen, in het bijzijn van vrijwilligers en sponsors, officieel in gebruik genomen.

6 april