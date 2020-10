Woonwijk Putten-zuid komt een stap dichterbij

De nieuwbouw van een woonwijk in Putten-zuid is een concrete stap dichterbij gekomen. De gemeente Putten heeft voorkeursrecht neergelegd op 25 percelen grond, tussen de Van Geenstraat en de Hooiweg.

Het leggen van voorkeursrecht gebeurt om te voorkomen dat speculanten of projectontwikkelaars de gronden opkopen en later tegen topprijzen willen doorverkopen aan de gemeente Putten. Speciaal voor dit doel bestaat in Nederland de Wet voorkeursrecht gemeenten. De gemeente Putten wil in Putten-Zuid een duurzame wijk bouwen, met ook woningen in het goedkope segment.

Speculant

Wethouder Roelof Koekkoek legde aan de gemeenteraad uit waarom pas nu het voorkeursrecht op de 22 percelen is gelegd, terwijl er al in 2015 gesproken werd over het bouwen van een woonwijk in Putten-Zuid. Koekkoek: ,,We kunnen het voorkeursrecht pas leggen op het moment dat de gemeenteraad besloten heeft: ga daar maar aan de gang. Dat is begin dit jaar gebeurd. Maar al in 2007 heeft een eerste speculant gronden aangekocht in Putten-Zuid.’’

Onderhandelingen

Het is de bedoeling vanaf 2024 te gaan bouwen in Putten-Zuid. In eerste instantie blijft de nieuwe wijk beperkt tot het gebied ten westen van het sportpark Putter-Eng. Op het moment dat een van de grondeigenaren zijn terrein wil verkopen, is hij verplicht dat eerst aan de gemeente Putten te koop aan te bieden. Een rechter bepaalt vervolgens de waarde van het perceel, indien beide partijen er onderling niet uitkomen. Wethouder Koekkoek: ,,De gesprekken over de aankoop lopen al.’’

Binnen drie jaar

De aanwijzing van het voorkeursrecht op de 25 percelen grond vervalt drie jaar na de datum van het besluit, tenzij binnen die drie jaar een nieuw bestemmingsplan is vastgesteld voor het gebied. De gemeente Putten moet dus binnen drie jaar de agrarische en bedrijfsbestemming van de percelen wijzigen naar een woonbestemming. De aangewezen percelen hebben gezamenlijk een grootte van ongeveer 215.000 vierkante meter, dus ruim twintig hectare.