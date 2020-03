Wow! Schildpad Cathy uit Putten blijkt extreem grote steen in lichaam te hebben

België

Omdat ze in Putten geen reptielendierenarts zijn, moest het baasje met haar huisdier ergens anders heen om de steen te laten verwijderen. Dit gebeurde uiteindelijk over de grens, bij de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Gent in België. De steen is ongeveer zo groot als een ei, is te zien op een foto die de dierenkliniek in Putten heeft gedeeld.