WOZ-waarde is overal gestegen, bekijk hier jouw gemeente

Putten heeft dringend zeven hectare bedrijven­ter­rein nodig

21 augustus In Putten is grote behoefte aan zeven hectare nieuw bedrijventerrein. Dat stelt de grootste politieke partij WijPutten in een zienswijze op de Omgevingsvisie met de naam Gaaf Gelderland van de provincie Gelderland. In die visie blikt de provincie Gelderland vooruit op de toekomst.