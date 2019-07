Zaak bij Raad van State: Putten denkt aan mildere dwangsommen recreatiewoningen

Die behandelde het hoger beroep van een eigenaresse van een recreatiewoning aan de Nieuwe Prinsenweg. Die kreeg van Putten de fikse dwangsom van 10.000 euro per maand(met een maximum van zes maanden) aan de broek, omdat zij permanent in haar recreatiewoning zou wonen. De raadsman van de eigenaresse ontkende dat zij permanent in de woning heeft gewoond. Want zij heeft op verschillende woonadressen in Ermelo ingeschreven gestaan. Haar hoofdwoning was in de buurgemeente en niet in Putten, aldus de raadsman tijdens de rechtszaak in Den Haag.