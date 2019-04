Zeven nieuwe sociale huurappartementen boven winkelpanden in Putten razendsnel verhuurd

Samen Verder Putten maakt plan voor perron in Ladelund, dat deel uit maakt van raz­zia-historie

16 april De stichting Samen Verder Putten heeft afgelopen weekend opnieuw een bezoek gebracht aan Ladelund in Duitsland om hier de Tuin van Ontmoeting te voltooien. Per toeval stuitte de stichting op het oude perron waar een groot deel van de weggevoerde Puttense mannen na de razzia van oktober 1944 op terecht kwam na een lange reis via kamp Amersfoort en kamp Neuengamme. Voor 111 van hen betekende dit het laatste station omdat zij de dood vonden in of bij het concentratiekamp bij Ladelund.