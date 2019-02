Zoektocht naar inbreker bij bouwmarkt in Putten

Putten en Zeewolde lopen leeg terwijl Harderwijk, Ermelo, Nijkerk, Nunspeet en groeien

22 februari Putten en Zeewolde zijn de twee gemeenten in deze regio die in 2018 met een dalend inwoneraantal te maken hadden. De geboortes winnen het in beide dorpen van het aantal overlijdens, maar in beide plaatsen vertrekken meer mensen dan dat zich er vestigen. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).