Zoveel elektrische voertuigen zijn er in Putten

Emoties door onrust rond wijkcentra Harderwijk; bestuur stapt op, werk gaat door

Wijkcentra De Roef en De Kiekmure in Harderwijk gaan niet dicht en alle activiteiten kunnen doorgaan zoals gepland. Die vrees van bezorgde huurders en gebruikers van de twee gebouwen is weggenomen. Maar daarvoor moest het huidige bestuur wel aftreden. Of er ook politieke gevolgen zijn is nog onduidelijk.