Zwaargewond slachtoffer bij bedrijfsongeval in Putten

Ludiek protest met mobiele autozitjes op Puttens terras is voorbij: restaurant­ei­ge­naar kiest eieren voor zijn geld

3 juli De ‘autozitjes’ op het terras van hamburgerrestaurant Terra Nova zijn op last van de gemeente Putten verwijderd. Eigenaar Ferdi van Essen besloot eieren voor zijn geld te kiezen na een gemeentelijk bezoekje donderdagochtend. Zijn doel - aandacht vragen voor de in zijn ogen tegenstrijdige coronaregels - is hoe dan ook gelukt.