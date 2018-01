Deze sporters gaan voor Noord-Korea op de Olympische Spelen de strijd aan

Het was een berichtje in de kantlijn, toen de 19-jarige Ryom en de 25-jarige Kim zich in september 2017 kwalificeerden voor de Olympische Spelen. Door de opgelopen spanningen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten en Zuid-Korea hield niemand er rekening mee dat we deze kunstrijders daadwerkelijk terug zouden zien in februari, als de Spelen worden afgewerkt. Nu de beide Korea’s vannacht toenadering vonden in de gedemilitariseerde zone is het duo plotseling het middelpunt van de aandacht.



Beide kunstschaatsers zijn afkomstig uit Pyongyang, waar voornamelijk de Noord-Koreaanse elite zich huisvest. In die zin zijn Ryom en Kim ook een politieke speelbal, een middel van de Noord-Koreanen om toenadering tot Zuid-Korea te zoeken. Maar los daarvan zijn de twee zeer behoorlijke kunstrijders, die zich eigenhandig hebben weten te kwalificeren voor Pyeongchang.



Het duo schaatst onder meer op het nummer 'A Day in the Life' van The Beatles. Ryom, een jonge, piepkleine rijdster van 1,51 meter, houdt van muziek, dansen en lezen. Ze studeert, net als Kim (1,74 meter). Hij houdt van voetbal, lezen en muziek, zo blijkt uit zijn bio op de site van de International Skating Union (ISU). Bij hoge uitzondering mocht het tweetal vorige zomer naar Canada afreizen om twee maanden lang met de Canadese coach Bruno Marcotte te trainen om het olympische niveau te bereiken. Ryom en Kim lieten zich vervolgens in september zien bij de wedstrijden om de Nebelhorn Trophy in het Duitse Oberstdorf, waar ze zesde werden.



Het is lastig om te zeggen hoe dit duo beleefd wordt in Noord-Korea, stelt Korea-expert Remco Breuker. Maar een ding is zeker, áls het ze lukt om een medaille te veroveren in Zuid-Korea, zullen ze op de voorpagina's staan. ,,Sport is een goede manier om vaderlandsliefde te tonen", aldus Breuker. ,,Het staat goed naar het binnen- én buitenland."