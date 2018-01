IOC geeft Noord-Korea de tijd

Achtereekte uit Lettele plaatst zich niet op 5 kilometer voor de Spelen

30 december Carlijn Achtereekte (27) heeft zich niet voor de Olympische Spelen geplaatst op de vijf kilometer. De Lettelse schaatsster werd op het OKT vierde (6.58,29 minuten) op die afstand en was daar enorm teleurgesteld over. ,,Dit was heel slecht. En zo jammer. Ik vind dat ik er bij hoor op deze afstand. Maar dan had het wel harder gemoeten.’’ Achtereekte plaatste zich afgelopen week al wel op de 3000 meter en mag sowieso naar Zuid-Korea. ,,Maar ik had erg gerekend op twee tickets’’, geeft ze toe.