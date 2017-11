16-jarig meisje vermist in Raalte

CDA-Tweede Kamerlid Anne Kuik bezoekt Heino

10:50 Anne Kuik, Tweede Kamerlid voor het CDA, bezoekt maandag onder meer Heino. In het zalencentrum 't Kerkhuus praat de politica vanaf 20.00 uur bijvoorbeeld over de kansen voor een mbo-leerling en haar werk in Den Haag. Kuik is daar op uitnodiging van het CDA Raalte. Voorafgaand aan haar reis naar Heino woont ze een besloten bijeenkomst in Landstede Zwolle bij.