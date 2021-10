20-jarige Jesse neemt het levenswerk van Johnny (62) over: ‘Dit tuincentrum in Raalte was mijn kindje’

Wat deed jij toen je twintig jaar was? Heetenaar Jesse Klein Koerkamp neemt in ieder geval een tuincentrum in Raalte over. Zijn vrienden zitten volgens hem nog bijna allemaal in de studiebanken, maar hij staat te popelen om vanaf morgen de zaak die Johnny Holtkuile opbouwde over te nemen. De inkt is net droog, want vrijdagmiddag zetten de twee de handtekeningen voor de overname. Daarmee doet de 61-jarige Holtkuile een stap terug.