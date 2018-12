200.000 euro: dat rekent ZZ Top voor een optreden op Ribs & Blues in Raalte. (En daarom hoor je ze er niet meer)

Met zes andere bestuursleden draagt Ton Groot Beumer (66) de last van een festival dat jaarlijks 40.000 bezoekers trekt en via een livestream nog eens 20.000 bluesliefhebbers over de hele wereld in zijn ban houdt. De organisatie kan rekenen op meer dan 120 sponsors en ruim 800 vrijwilligers. Ook denkt zij aan de ontelbare nakomelingen die nog zullen volgen. Want ook in de toekomst moeten er vlees en muziek blijven zitten in Ribs & Blues. ,,Regeren is vooruit zien’’, stelt de Raaltenaar. ,,De gages rijzen de pan uit. Vroeg of laat gaat dat ten koste van onze reserves. Dat moment willen we vóór zijn.’’