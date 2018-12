36.000 ledlampjes verlichten Mariënheem: nice and cozy

Zoeken naar Jezus in Raalter escaperoom is ‘superleuk’

8:57 Vind het kind Jezus en bevrijd jezelf uit de escaperoom. In Raalte zijn ze daar knap druk mee. ,,Iedereen wil het zien en beleven’', zegt dominee Karolien Zwerver. Ze is overdonderd door de grote belangstelling voor de escaperoom in kerststijl. ,,Alle tijdsloten zijn volgeboekt.’'