50 verstopte badeendjes onderdeel van jubilerend Tijenraan Raalte

Waarom Raalte zo’n mikpunt was in de oorlog (en waarom bommen nog veel vaker gaan opduiken)

De vondst van een vliegtuigbom in Raalte maakt de tongen los. Waarom liggen er veel bommen en andere oorlogsresten rond het station, het spoor en de N35 in Raalte? Een antwoord op die vraag vergt een diepe duik in de geschiedenisboeken.

17 september