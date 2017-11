Aan en op tafel bij het schoolontbijt met de burgemeester

,,Ik eet meestal bruine boterhammen’’, zegt burgemeester Martijn Dadema tijdens het schoolontbijt tegen zijn tafelgenoten in groep 6 van OBS De Vogelaar. ,,En wie eet altijd cruesli? Dat zijn eigenlijk snoepjes in melk, hè.’’

,,Ik heb een keer zuurkool gegeten tussen de middag’’, zegt Meintje (9) en trekt er een vies gezicht bij. ,,Ja, dat doen oudere mensen wel, tussen de middag warm eten’’, zegt Dadema. ,,Op vakantie was ik in Sri Lanka en daar aten mensen ’s ochtends opgebakken rijst van de dag ervoor.’’ Het gesprek aan de ontbijttafel op school gaat vooral over eten en ontbijten.

Lekkere broodjes

Meester Erwin Kerkmeijer vult broodjes, fruit en beleg aan. ,,Ohh, er komen lekkere broodjes bij’’, ontdekt Laurence (9), die net een kadet op haar bord heeft gelegd. ,,Dan ruil je hem toch gauw om’’, fluistert de burgemeester haar toe. Laurence aarzelt, durft het niet aan. Dadema helpt een handje en verruilt snel een ‘lekkerder’ broodje voor het eerder gekozen broodje. Gretig zet ze even later haar tanden in het zachte, witte kadetje met rijkelijk beleg.

Natuurlijk laten de groep-6-leerlingen de kans niet lopen om, nu de burgemeester toch op bezoek is, vragen te stellen. Of hij vroeger ook burgemeester wilde worden, of hij huisdieren heeft en hoe oud Martijn Dadema eigenlijk is. ,,Nee, ik wilde voetballer worden. Maar ik was niet goed'', antwoordt hij. En op de tweede vraag: ,,Twee rode poesjes en mijn dochter wil een hond, maar dat mag niet. En hoe oud? Wat denken jullie?’’ Dan gaat groep 6 los: ,,Ik denk 28’’, roept de een. ,,Nee, 47’’ zegt een ander. ,,Oh, ik dacht 59’’, klinkt het. De stemming zit er lekker in. Of de burgemeester vroeger ook meedeed aan het nationale schoolontbijt? ,,Ik zat vroeger op school in Heino. Ik kan me geen schoolontbijt herinneren. Dat klopt ook, want het is 32 jaar geleden dat ik tien jaar was. Het schoolontbijt bestaat nu vijftien jaar.’’ En wat vindt de burgemeester het lekkerst op brood? ,,Gebakken ei. Wel uitgebreid met kaas en ham’’, zegt Dadema.

Lekkerder dan thuis

Intussen is Chiem Buijs (9) al aan zijn derde broodje toe. Of het lekkerder is dan thuis? ,,Jaaaa!!’’, klinkt het uit alle kindermonden aan tafel. Een compliment voor de lokale bakkers Jorink en Van der Most, die voor de gelegenheid zelf ook zijn aangeschoven in de klas voor de ochtendmaaltijd.

,,Ik heb het idee dat er tien jaar geleden nog kinderen in mijn klas zaten die niet- of niet goed ontbeten, dat is nu anders, beter’’, zegt onderwijzer Erwin Kerkmeijer. ,,Zo'n schoolontbijt helpt wel, denk ik.''

En dan gaan, hup, hup, de ontbijtspullen aan de kant en klimmen de kinderen op de tafels. Dat mag van de burgemeester. Zo maakt hij voor vertrek nog snel een schoolontbijt-selfie met de kinderen.