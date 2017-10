'Aanklacht vanwege discriminatie Overijssel is vrijwel kansloos'

Een aanklacht vanwege discriminatie op grond van de provincie waarin iemand woont, wordt volgens Terlouw niet door het College van de Rechten van de Mens in behandeling genomen. Kees Huls heeft de aanklacht bij deze instantie ingediend omdat inwoners van Overijssel volgens hem worden achtergesteld bij de besteding van rijksgelden voor infrastructuur. Hij heeft becijferd dat er per hoofd van de bevolking veel meer geld wordt geïnvesteerd in het westen des lands.

,,Als ik advocaat was, zou ik proberen aan te tonen dat discriminatie op grond van woonprovincie in feite een vorm van discriminatie op grond van afkomst of herkomst (en dus ras) is, maar ik acht dit weinig kansrijk'', stelt Terlouw.

Ongelijk

Huls kan zich volgens haar beter beklagen over onrechtvaardige ongelijke behandeling. Want gelijke behandeling geldt als een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. ,,Maar dat lijkt me dan meer iets voor de gewone bestuursrechter dan voor het College. Ook niet erg kansrijk trouwens.''

Geaccepteerde gronden voor discriminatie zijn voor het College: geslacht, leeftijd, godsdienst, seksuele gerichtheid, ras, nationaliteit, handicap of chronische ziekte, burgerlijke staat, arbeidsduur, vaste of tijdelijke arbeidsovereenkomst, levensovertuiging en politieke overtuiging.