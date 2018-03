Aanleg glasvezel op bedrijventerrein in Raalte loopt vertraging op door de kou

,,Als het kouder is dan drie graden mag er niet gegraven worden van de gemeente’’, legt Peter van het bedrijf WekaData uit. ,,Om te voorkomen dat er schade ontstaat als er daarna verzakkingen komen.'' Nu de vorst uit de grond is en de temperatuur stijgt, zijn de graafwerkzaamheden weer in volle gang. ,,Ze zijn deze week weer volop bezig’’, bevestigt Peter, die aangeeft dat naar verwachting in april de eerste aansluitingen actief zijn.

Consequenties

De vertraging bij de aanleg van glasvezel heeft geen verregaande consequenties. ,,De bedrijven op het terrein hebben nu ook internetaansluiting. Het werkt alleen minder snel dan straks via de glasvezel'', aldus Peter. ,,Wij hebben zelf al jaren geleden glasvezel laten aanleggen. Daar hing een ander prijskaartje aan. Die keuze hebben we toen gemaakt omdat we snelle verbindingen nodig hebben.’’

Klagen