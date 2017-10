Aanpak kruising Laag Zuthem stemt PB-voorman Nijhoff blij

Werkstraf voor André S. na bedreigen en stalken eigenaar brasserie Heeten

14:02 De eigenaar en een medewerkster van een brasserie in Heeten zouden de keel door worden gesneden. Maar zo bedoelde de man die deze bedreiging had geuit het niet, zei hij vrijdag tegen de politierechter. ,,Het was een grap.'' Hij kreeg een werkstraf opgelegd.