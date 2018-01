Aantal deelnemers Winterloop in Heino gaat als een speer omlaag

Energie Coöperatie Endona uit Heeten gekozen tot Goudhaentje 2017

4 januari Energie Coöperatie Endona uit Heeten is gekozen tot Goudhaentje 2017 in de gemeente Raalte. ,,Endona is duurzaam, toekomstgericht en wordt gedragen in een hechte Sallandse gemeenschap. Vanuit pionierswerk laat Endona op een onderscheidende manier zien wat de potentie is van een dorp als Heeten’’, aldus de jury.