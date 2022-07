Actievoerende boeren stappen naar rechter: noodverordening Raalte moet van tafel

Investe­ring in baan betaalt zich uit, BMX-top leeft zich uit in Raalte: ‘Spannend tot aan de finish’

Nooit eerder waren er zoveel BMX'ers in Raalte als dit weekeinde. Na het Overijssels Kampioenschap eerder dit jaar, vond nu een wedstrijd plaats van de nationale Topcompetitie. Meer dan vijfhonderd rijders verschenen in Salland op de baan van Cross Ren Toer (CRT) Raalte. ,,We hebben bewezen dat we op topniveau mee kunnen.”

19 juni