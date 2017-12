Afscheid als chauffeur, debuut als Sinterklaas

Hoe was het als kind om op 5 december jarig te zijn?

Bijsterbosch: ,,Ik zette 's avonds mijn klomp gevuld met hooi en een wortel, want mijn ouderlijk huis was een boerderij. Aan de Oude Molenweg in Raalte. 's Ochtends zat er een pakje in. Later op de dag kreeg ik een cadeautje voor mijn verjaardag. Voor mij was het dus dubbel feest. We zijn wel wat gewend in de familie, want mijn zus Jansje is op eerste kerstdag jarig.''