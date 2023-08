Aircoaanbod op Marktplaats in Raalte keldert in juli

Dode door aanrijding bij station Holten: treinen tussen Deventer en Almelo rijden uren niet

Bij de spoorwegovergang aan de Beukenlaan in Holten is vrijdag aan het begin van de middag een trein op een persoon gebotst. Daarbij is diegene om het leven is gekomen. De treinen tussen Deventer en Almelo rijden tot in ieder geval kwart over vier niet.