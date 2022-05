Akkoord hangt in de lucht: nieuw Raalter college van BurgerBelangen, CDA en VVD begin juni geïnstalleerd

Vlieg zit bestuurder dwars: bestelbus­je knalt bij Luttenberg tegen boom

De bestuurder van een wit bestelbusje kreeg maandagmiddag op een wel erg ongelukkig moment last van een vlieg: net toen hij door het beestje werd gehinderd in zijn zicht reed de man door een bocht op de Veenweg, in het buitengebied van Luttenberg. Het gevolg was dat hij met zijn voertuig tegen een boom klapte.

14:56