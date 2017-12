Alle hobbels van Raalte On Ice zijn gladgestreken

Na acht jaar voorbereiden is het eindelijk zover. Met hulp van vele sponsors, geld, werk en materiaal is Raalte de komende vier weken verzekerd van ijspret in het centrum van het dorp. Schaatsen, curling, ijsdisco, het gaat allemaal gebeuren op de dorpsijsbaan ter grootte van een zwembad. De baan gaat vandaag om 10 uur open.

Hobbeltje

Een van de initiatiefnemers van Raalte On Ice, Marc Roesscher, sprak de genodigden vooraf toe in het ijscafé van de schaatsbaan: ,,Met dank aan alle sponsors, de gemeente en de vrijwilligers. Zonder de 35, 40 bedrijven die meehelpen was het niet mogelijk geweest. Nu zijn we supertrots dat de baan er is. Zo doen we dat in Raalte.'' En ook kwam hij met de verklaring waarom er nu een superstrakke ijsvloer ligt in Raalte: ,,Het ging niet altijd gemakkelijk om de ijsbaan hier te krijgen, af en toe hebben we een hobbeltje gladgestreken.''