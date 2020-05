Als het aan Rob ligt worden toekomstige buurten en straten in Raalte vernoemd naar oorlogshelden

Je moet het ijzer smeden als het heet is. Dat zegt de Raaltenaar. Daarom doet hij juist nu de oproep aan het college van B en W van Raalte om te kijken of toekomstige straten vernoemd kunnen worden naar verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog. ,,Kijk, de ouderen in onze samenleving hoef je niets te vertellen. Mijn vader is bijvoorbeeld verzetsstrijder geweest, dus ik ken zijn verhalen.” Dat is volgens Aa wel anders voor kinderen en jongeren.