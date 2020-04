‘Als we vol zitten, bel ik oom Theo. Als familie gun je elkaar wat’

In 1989 kochten de broers Hans (58) en Benny (60) Poppe De Zwaan. Hans: ,,Onder de vorige eigenaar was het failliet gegaan, dus het was niet vanzelfsprekend dat het een succes zou worden. Het was voor ons een sprong in het diepe, want we hadden alle schepen achter ons verbrand en al ons geld in de aankoop gestoken.” Het pakte goed uit, zo goed zelfs dat ze het hotel tien jaar later compleet renoveerden en uitbreidden tot 32 kamers.