Als zzp’er in problemen door coronavirus? Gemeente Raalte springt bij met voorschot

Doodzieke Erna (60) uit Heino met ambulance­vlieg­tuig terug in eigen land en direct naar Zwols ziekenhuis

26 maart Het is gelukt! De ernstig zieke Erna de Vries (60) uit Heino is weer in Nederland. Een gecharterd ambulancevliegtuig bracht haar vannacht over vanuit de Kaapverdische Eilanden. Haar zus Petra Koekkoek uit Olst is opgelucht, maar ook bezorgd. „Heftig om haar zo te zien. Ze is een hele sterke vrouw, maar nu lichamelijk erg verzwakt en psychisch zeer aangeslagen.”