Ambassadeur Filipijnen naar afscheidsdienst Heetenaar

'Haarlerberg, daar wil je rennend over'

16:23 Haarle Bijna 400 hardlopers schreven in voor de 16e editie van het Sallands Cross Circuit (SCC), een reeks van tien wedstrijden in drie maanden in Salland. De hardloopreeks begint in Haarle. En daar maken ze er meteen een heel weekend van.