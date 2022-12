Amerikaanse stuntman uit Raalte juicht voor de VS tegen Oranje: ‘Maar ik schat onze kansen niet groot in’

Met videoBij de Raalter familie Borden juicht vanmiddag niet iedereen voor het Nederlands elftal. Chuck Borden (60) is een rasechte Amerikaan en support als enige van zijn gezin The Stars and Stripes.

Tien jaar geleden verhuisde de stuntman van Las Vegas naar Salland, voor de liefde. ,,Ik ontmoette Karin toen ze met haar nicht op vakantie was in Las Vegas. We werden verliefd en ik trok bij haar in”, zegt Borden.

Borden is stuntman van beroep. Hij heeft meegespeeld in verschillende grote films, zoals deel 9 en 10 van Fast & Furious. ,,Ik wilde dit al doen sinds ik een kind was. Toen ik klaar was met de middelbare school kwam ik in contact met een stuntman en zo is het balletje gaan rollen”, zegt Borden.

Volledig scherm #NLBEELD# ST20221202-20799 Raalte Chuck Borden is een Amerikaanse stuntman wk voetbal © Ronald Hissink

In Raalte zette Borden zijn passie voor stunten voort en opende hij samen met Karin een stuntcamp (een plek waar themafeesten en bedrijfsfeesten werden georganiseerd met als thema stunten). Door corona kwam daar na zeven jaar een einde aan. ,, Stuntcamp was erg populair, kinderen gaven daar hun kinderfeestje en wij leerden hen vette stunts. Door de lockdowns werden wij hard geraakt en moesten we uiteindelijk de stekker eruit trekken”, zegt Borden.