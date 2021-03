Anneke (67) uit Raalte geeft tips over het moderne daten op leeftijd: ‘Omdat ik weet dat het niet leuk is om alleen te zijn’

N35 drie nachten dicht voor onderhoud: ‘Vertraging kan oplopen tot half uur’

10 maart De N35 is begin volgende week drie nachten afgesloten voor het doorgaande verkeer, omdat Rijkswaterstaat tussen Haarle en Zwolle onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan deze belangrijke verkeersader in Overijssel. Dat gebeurt in fasen.