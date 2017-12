Appartementen IJsselgouwe voor jongeren met achterstand

Het is de bedoeling om jonge volwassenen met een achterstand in ontwikkeling ieder hun eigen woonruimte te bieden. Met alle noodzakelijke voorzieningen om zelfstandig te wonen, zoals huis-, slaap- en badkamer, keuken en toilet. Daardoor kunnen zij zich sneller ontplooien en stapsgewijs zelfredzaam worden. Een aantal appartementen is geschikt voor een stelletje.

Hersenafwijking

De nieuwe voorziening is bedoeld voor mensen van circa 18 tot 26 jaar met bijvoorbeeld autisme, het syndroom van Down of een niet-aangeboren hersenafwijking. Ze wonen nu bij hun ouders thuis of in een instelling. Ze worden in hun nieuwe omgeving gestimuleerd om een opleiding te volgen, een baan te hebben of vrijwilligerswerk te doen. Daarvoor wordt een beroep gedaan op regionale organisaties en ondernemers.