Architectenbureau uit Heino krijgt vrije hand in bouw nieuwe woningen Raalte-Noord

Koploper van Overijssel: aantal banen in Raalte stijgt het hardst van de hele provincie, hoe kan dat?

24 juni Waar het aantal banen jaren geleden afnam in Raalte, is de Sallandse gemeente nu de grootste stijger in heel Overijssel. Tussen 2018 en 2020 was er in geen andere gemeente in de provincie zo’n hoge stijging van het aantal banen. De groei gaat zo hard, dat wethouder Dennis Melenhorst met de raad om tafel wil voor uitbreiding van bedrijventerreinen. „Bijna alle grote Raalter bedrijven maakten de afgelopen twee jaar een groei door”, zegt hij.